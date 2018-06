© Copyright : DR

Donald Trump a répondu à l'acteur américain Robert De Niro qui l'avait insulté pendant la cérémonie des Tony Awards.

"Robert De Niro, un individu au QI très bas, a reçu trop de coups à la tête donnés par de vrais boxeurs dans les films. Je l'ai regardé hier soir et je crois vraiment qu'il est groggy. Je crois qu'il ne réalise pas que l'économie va mieux que jamais avec l'emploi à un niveau historiquement élevé, et de nombreuses entreprises se précipitent pour revenir dans le pays. Debout, Punchy!". C'est par ces mots que Donald Trump a répondu à Robert De Niro qui l'avait insulté.

Seulement, le président américain a fait une faute dans son tweet, en écrivant "to many" au lieu de "too many". Une erreur qu'il a fini par rectifier quelques heures plus tard...

Robert De Niro a, rappelons-le, reçu une standing ovation de la part du public des Tony Awards, dimanche soir, pour avoir clamé "Fuck Trump!" en pleine cérémonie. La pilule n'est visiblement pas passée du côté de Donald Trump...