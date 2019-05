© Copyright : DR

Le studio de Hassan Hajjaj est devenu le passage obligé des stars internationales en séjour à Marrakech. L'actrice américaine Jessica Alba a accepté le photocall dans l'univers coloré de l'artiste.

Jessica Alba s'est livrée avec bonheur au jeu du photocall de Hassan Hajjaj. L'actrice américaine, présente le week-end dernier à Marrakech, pour fêter son 38ème anniversaire, s'est rendue à son studio au riad Yima.

Hassan Hajjaj n'a pas manqué de la remercier pour avoir accepté son invitation. L'artiste enrichit jour après jour sa collection de portraits photos pop art de stars internationales et dont lui seul a le secret. "Jessica Alba et Cash (NDLR: son époux Cash Warren), merci pour le temps que vous avez bien voulu m'accorder et encore une fois joyeux anniversaire Jessica. J'espère que vous avez passé d'agréables moments à Marrakech", écrit Hassan Hajjaj sur son compte officiel Instagram.