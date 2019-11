© Copyright : DR

Mohammed El Jem est très énervé. Depuis quelques jours, le comédien est victime de fake news sur les réseaux sociaux, sur son prétendu décès. Alors qu'il est bel et bien vivant...

Mohamed El Jem est bel et bien vivant, toujours aussi remuant, et ne décolère pas, après ces rumeurs insistantes sur son prétendu décès sur les réseaux sociaux. Se confiant à un média de Casablanca, cet acteur, actuellement à l'affiche du dernier feuilleton télévisé de Hicham El Jebbari, "Daba Teziane", diffusé sur MBC5, fustige cette tendance aux fake news sur les réseaux sociaux, qui alimente les rumeurs.

"Ces rumeurs doivent cesser. Ma famille s'est beaucoup inquiétée et mon téléphone n'a pas arrêté de sonner hier, dimanche" déclare l'intéressé à ce média.

Sur les réseaux sociaux, depuis quelques années déja, plusieurs artistes et personnalités publiques ont été victimes de fake news. Les rumeurs de décès sont légion, et Mohammed El Jem n'y a pas échappé, lui non plus.