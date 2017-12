© Copyright : DR

Marrakech est devenue au fil des ans la destination de prédilection pour les fêtes de fin d'année. Plusieurs célébrités, des footballeurs, des acteurs, des chanteurs, des politiques y ont fait le déplacement pour célébrer le nouvel An. La liste.

La ville de Marrakech affiche complet pour cette fin d’année 2017. En plus des touristes locaux et étrangers, la perle du Sud accueille plusieurs célébrités du monde des arts, du sport et de la politique.

D’abord des habitués comme le couple Sarkozy, Maître Gims, Cécilia Attias.., d’autres noms viendront s’ajouter à la liste. Les hôteliers de Marrakech, les grands palaces et les plus prestigieux établissements de la ville sont sur les dents. Tout doit être impeccable pour accueillir des invités de marque.

Dans la liste, on retrouve le premier ministre libanais Saâd Hariri, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps avec sa démission, son bref exil en Arabie Saoudite, puis enfin son retour au pays après l’intermédiation du président français Emmanuel Macron. Saâd Hariri possède d'ailleurs une villa luxueuse à Marrakech qui a été construite par l'entreprise saoudienne Saoudi Oger. Elle s'ajoute à ses nombreuses résidences à Riyad, Djedda, Paris et en Suisse.

Cécilia, l’ex-femme de l’ancien président français Nicolas Sarkozy, est aussi à Marrakech. Venue parrainer une vente aux enchères d’Artcurial au Palace Essâadi le 28 décembre, elle célèbrera sans doute la fin d’année sur place en compagnie de son époux, l’homme d’affaires Richard Attias.

Du côté des artistes, une source de le360 souffle le nom du rappeur français d’origine algérienne Lacrim. Karim Zenoud de son vrai nom était là au concert de maître Gims sur la place Jamâa El Fnâa.

Autre français célèbre qui viendra célébrer la fin d’année à Marrakech, c’est l'humoriste Gad El Maleh, le chouchou des Marocains résidant entre les Etats-Unis et le Maroc viendra se ressourcer à Marrakech et célébrer le passage à l’année 2018. Peut-être que dans les dédales de la médina de Marrakech, et les grandes artères de la ville, les Marrakchis et les touristes pourront rencontrer aussi l’actrice et productrice américaine Eva Longoria.

La plus célèbre des Desperates Housewives est d’ailleurs enceinte comme nous apprennent plusieurs magazines people. Sa venue à Marrakech était prévue il y a plus d’un mois mais il se peut qu’elle change d’avis à la dernière minute à cause de sa grossesse.

D’autres personnalités, des chefs d’entreprises de multinationales, françaises et américaines jetteront leur dévolu sur la ville de Marrakech, des footballeurs aussi. Des célèbres pointures du Real Madrid, et des Lions de l’Atlas à la carrière internationale...