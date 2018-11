© Copyright : AFP

Dans le classement que vient de publier le magazine Vanity Fair, la romancière occupe une place de choix, loin devant la star du football et le président de la République.

Vanity Fair rend hommage à 50 pesonnalités françaises les plus influentes qui se sont distinguées durant l'année 2018 dans divers domaines.

En tête de ce Top 50, figure le styliste et photographe Hedi Slimane. L'écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani occupe la deuxième place. "N’en déplaise à ceux qui trouveraient son prénom bien peu grégorien, notre prix Goncourt 2016 (avec Chanson douce, Gallimard) incarne désormais une certaine image de la femme de lettres française dans le monde: talentueuse, ouverte et engagée", souligne le magazine français dans un mini-portrait dressé de l'auteure.

Sans surprise, l'attaquant du Paris Saint-Gemain, Kylian Mbappé, désigné comme "la future superstar du football", figure dans ce classement en bonne position (3e).

Le président Emmanuel Macron figure, lui, à la 5e place. Il doit ce rang, en dépit de l'affaire et la démission de Nicolas Hulot, à sa capacité de faire face aux "provocations" de Trump et Poutine, ne cessant de de "dénoncer la loi du plus fort et la tentation du repli".

Gad El Maleh, malgré sa tournée mondiale "Dream Tour" et Jamel Debbouze à l'affiche d'"Alad'2", brillent par leur absence.

