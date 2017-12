Zimbabwe: voici le doux plan de retraite des Mugabe

Robert Mugabe, du Zimbabwe.

Le président déchu du Zimbabwe Robert Mugabe et sa famille vont bénéficier d'un logement, d'une flotte de voitures et de voyages en avion privé, conformément à un nouveau plan de retraite financé par le gouvernement et destiné aux anciens dirigeants.