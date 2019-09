Xénophobie: l'Afrique du Sud présente ses excuses au Nigeria

Afin de calmer la colère des chefs d'Etat africains, Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud a envoyé un émissaire dans plusieurs pays pour présenter des excuses officielles et promettre que les actes de xénophobie de 2008, 2015, 2017 et 2019 ne se reproduiront plus.

Par Ismail Traoré