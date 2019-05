© Copyright : DR

Wari a décidé de s’associer à WhatsApp Business afin de permettre au grand public, par le biais de partenariats stratégiques, d’avoir accès à ses services financiers partout dans le monde. Paiement de factures, recharge téléphonique, transfert d’argent… seront désormais possibles via WhatsApp.

Lancée en 2010, Wari est une plateforme proposant des services financiers destinés au public, aux entreprises, aux institutions et aux commerçants.

La plateforme financière numérique et ses services sont actuellement disponibles dans plus de 60 pays, via 500.000 points de service directs et partenaires dûment habilités dans le monde, dont 45.000 en Afrique.

En s’associant avec WhatsApp, Wari facilite ainsi l’accès à ses services. Il sera désormais possible d’ouvrir et de recharger un compte Wari, de recharger son crédit téléphonique, d’effectuer des transferts d’argent ou encore de payer vos factures et bien d’autre services tout cela à travers Whatsapp.

Ce partenariat permettra à des millions de consommateurs de facilement initier des transactions financières, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde, a indiqué Wari dans un communiqué.

"Nous travaillons depuis plusieurs mois à la globalisation de notre plateforme par le biais d'acquisitions stratégiques et de partenariats sur tous les continents. Nous poursuivons notre développement des services et des canaux de distribution, toujours dans le but de créer un standard pour interconnecter les personnes dans tous les pays et de faire de l'inclusion financière une réalité, construisant ainsi le monde de demain ", indique Kabirou Mbodje, Président et CEO de Wari.

Le service Wari sur WhatsApp est actuellement disponible en français, anglais, espagnol, italien et portugais.

"Ce nouveau partenariat avec WhatsApp confirme notre objectif stratégique d'assurer l'accessibilité de nos services clés au grand public grâce à l'évolution digitale ", conclut Kabirou Mbodje.