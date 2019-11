Voici pourquoi la conquête de l’espace est devenue la priorité des pays d’Afrique

Mohammed VI-A et B, 1KUNS-PF, Tiba-1, Lcyerekezo, GhanaSat-1… Ces dernières années, près de dix pays d’Afrique ont lancé leurs) propres satellites, et certains construisent même les leurs. La course à la conquête spatiale est un vecteur du développement du continent africain, et pas seulement cela.

Par Moussa Diop