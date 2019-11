Visas. Afrique: Top 10 des pays les plus fermés aux Africains et Top 10 des plus ouverts

La Banque africaine de développement (BAD) publie son rapport annuel «Visa Oppeness Index report 2019». Celui-ci donne une idée sur le degré d’ouverture des frontières des pays africains aux ...Africains. Voici les dix pays les plus ouverts et les dix pays plus fermés du continent.

Par Moussa Diop