© Copyright : DR

Les cinq candidats à la présidentielle algérienne du 12 décembre rivalisent non en programmes mais en larmes. Les internautes parlent d’un «phénomène» sans précédent.

Les larmes des prétendants à la succession de Bouteflika suscitent une vague d'humour noir sur la Toile.

On parle d’un «phénomène» sans précédent. D’autant que tous les candidats, sans exception, ont versé des larmes devant les caméras. Y compris les très expérimentés Ali Benflis, ancien chef du gouvernement et deux fois candidats malheureux à la présidentielle, et Abdelmajid Tebboune, ancien ministre et ex-Premier ministre du président déchu Abdelaziz Bouteflika

Les candidats à la présidentielle algérienne du 12 décembre en larmes.

© Copyright : DR

«Voilà, au moins, qu’ils sont tous égaux en la matière», a commenté, amusé, un internaute algérien.

D’autres internautes avancent que «les larmes des cinq candidats constituent une matière à étudier pour les politologues».

Pour d’autres encore, ce «phénomène» est tout simplement à ranger dans la case des événements insolites.