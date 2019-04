Vidéos. Algérie: d’impressionnantes foules avec des messages clairs au système politico-militaire

Pour le 7e vendredi de contestation contre le système, les manifestants ont été encore plus nombreux. C’est dire que la démission de Bouteflika ne suffit pas. C’est le système politico-militaire symbolisé dorénavant par Gaïd Salah et les «3B» -Bédoui, Bensalah et Bélaiz- qu’ils souhaitent dégager.

Par Karim Zeidane