Vidéos. Algérie: des marées humaines mobilisées face au système

D'immenses marées humaines ont défilé dans plusieurs villes algériennes pour ce 27e vendredi d’affilée de manifestation contre le système. En plus des slogans contre Gaïd Salah et Abdelkader Bensalah, les manifestants ciblent aussi désormais Karim Younès, et son "Panel pour un dialogue national".

Par Karim Zeidane