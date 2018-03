© Copyright : DR

La vidéo d’un ancien moujahid invalide de la guerre de libération algérienne, amputé des deux jambes, provoque des vagues sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, il demande pardon à la France de l’avoir combattue et fustige le régime algérien «traître». Ecoutez-le!

"Moi, moujahid, invalide de la guerre de libération nationale, demande pardon à la France de l'avoir combattue". Le propos, comme vous l'avez bien entendu, est celui d'un moujahid algérien, amputé des deux jambes, filmé sous les sanglots de sa famille. Il suscite des vagues sur la centrifugeuse des réseaux sociaux, en Algérie, voire au-delà. Et pour cause, jamais un moujahid n'a demandé pardon à l'ancien occupant français, comme l'a fait l'auteur de cette vidéo qui porte encore dans sa chair et son âme les séquelles de cette guerre qui ne dit pas son nom.

A cela, il y a toutefois une raison. Les autorités algériennes venaient de démolir le seul abri qui servait de foyer à cet ancien moujahid invalide, ainsi qu'à sa famille qui n'a plus que les yeux pour pleurer! Au lendemain de cette démolition, il est sorti de son silence pour affirmer, la mort dans l'âme, que l'ancien occupant français était plus clément que les autorités de son pays!

Comme le montre la vidéo, l'ancien moujahid menace de s'asperger d'essence et commettre un autodafé car la mort serait (aussi) plus clémente que le comportement indigne du régime algérien actuel, qualifié de "traître" et "malveillant" par l'intéressé.

De quoi donner du fil à retordre à ce régime "criminel" qui n'a eu de cesse de proclamer, du haut de son hypocrisie, sa prétendue considération pour les "sacrifices" consentis par les moujahidines en faveur de l'indépendance de l'Algérie.

Devant la situation sociale désastreuse de cet ancien membre de l'Armée de libération nationale (ALN), le ministre des moudjahidine,Tayeb Zitouni, ne s'est toujours pas manifesté, pas plus d'ailleurs que le président Bouteflika, disparu des écrans radar depuis fort longtemps. Un silence qui en dit long sur la faillite morale et politique d'un régime assassin en rupture avec ses citoyens, y compris ceux qui ont sacrifié leur vie pour libérer leur pays du joug du colonialisme.