Le Mali fait face au terrorisme et il a besoin du "soutien" de ses amis, en particulier le Maroc. Le fléau terroriste qui menace le Sahel est une réalité, a déclaré le Premier ministre malien en réponse à des questions de le360.

S'exprimant au terme de sa visite de deux jours au Maroc, Soumyelou Boubèye Maïga a indiqué que le Mali a "des défis à relever pour faire face à ce problème complexe (terrorisme) et on a bien vu que pour les résoudre il faut notamment une coopération sécuritaire (régionale)" impérative. Selon lui, "tous les pays de la région sont concernés par la stabilité du Mali (...) nous sommes à la fois victimes (du terrorisme) et nous sommes un point de rayonnement par rapport à notre environnement".

Soumeylou Boubèye Maïga a part ailleurs qualifié d'"excellentes les relations de coopération existant avec le Maroc". Il a en outre salué le retour du Maroc à l'Union africaine. "Nous avons, a-t-il affirmé, toujours soutenu le retour du Maroc à l'Union africaine qui ne l'a jamais d'ailleurs quittée".

Le Premier ministre malien a également affirmé que son pays a sollicité la coopération de l'Agence de développement de la vallée du Bourgreg qui va nous envoyer une équipe à la mi-mai pour exécuter un projet de réhabilitation des berges du fleuve du Niger.

De son côté, le directeur général de l'Agence de développement du Bourgreg, Said Zarrou, s'est félicité du rôle que joue son organisme, dont l'expertise et les expériences sont sollicitées par plusieurs pays d'Afrique et du Golfe. "Grâce à la clairvoyance du souverain, l'agence a consolidé son positionnement dans le cadre du partenariat avec l'Afrique sud-sud". Cette agence est présente par l'exécution des projets en Côte d'Ivoire et à Madagascar.