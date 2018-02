Vidéo. Sénégal: l'avocat de Khalifa Sall prend le procureur à contre-pied

Selon Maître Bamba Cissé, avocat de Khalifa Sall, nul ne peut établir la mauvaise foi de son client, l'ensemble des fonds dont on lui reproche le détournement ayant servi pour soutenir des populations indigentes et non pour enrichir le maire de Dakar.

Par Malick Maram Ndiaye et Moustapha Cissé