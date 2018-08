© Copyright : DR

La mort, samedi 25 août, du sénateur républicain John McCain a ému les Etats-Unis et au-delà. Un hommage national lui est rendu. Ses propos sur Trump sont restés dans les annales. Son parcours aussi.

Les drapeaux sont en berne dans la capitale américaine, ce dimanche 26 août, au lendemain du décès de John McCain.

«Comme pour John F. Kennedy, Ronald Reagan ou Rosa Parks, son cercueil sera exposé dans la rotonde du Capitole à Washington, un honneur réservé à ceux qui ont marqué l'histoire des Etats-Unis», selon le New York Times.

Les hommages pleuvent pour louer les mérites et l’intégrité du défunt.

La surprise est plutôt venue du président Donald Trup qui était plus que jamais laconique dans son message de condoléances, alors qu’il est connu pour être volubile jusqu’à agacer. «Mes condoléances et mon respect le plus sincère pour la famille du sénateur John McCain. Nos coeurs et nos prières sont avec vous !», s’est-il contenté de dire dans un Tweet.

Ce dimanche, l’on apprend que McCain avait mentionné dans son testament la non-présence dans ses funérailles de Donald Trump. Quand on connaît les différends entre les deux hommes, cela coule de source.