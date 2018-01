© Copyright : DR

Le prince Al-Walid ben Talal, arrêté en novembre 2017 dans le cadre d'une vaste opération anti-corruption lancée par les autorités saoudiennes a été libéré, selon sa famille.

C’est la famille du milliardaire saoudien qui a donné l’information reprise par les médias et plusieurs chaines de télévision dont Al Jazeera. Al-Walid ben Talal aurait été libéré et serait même rentré chez lui, indique son entourage.

Il y a quelques jours, le prince saoudien Al-Walid ben Talal avait déclaré qu'«il s'attendait à être remis en liberté dans les prochains jours et qu'il s'attendait à être lavé de tout soupçon».

Mais, pour le moment, on ne dispose pas d'informations supplémentaires sur les tenants et les aboutissants de cette libération et s'il y avait un accord financier entre le prince et les autorités sauodiennes.