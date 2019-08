© Copyright : DR

Au moins 25 personnes ont péri dans le naufrage de trois bateaux hier, samedi 3 août, dans le centre des Philippines, selon un bilan annoncé ce dimanche, alors que les recherches se poursuivent.

Ces trois embarcations ont chaviré dans le détroit de Guimaras, dans l'archipel des Visayas occidentales, après s'être laissées surprendre par de brusques dégradations des conditions météorologiques provoquées par des vents du sud-ouest liés à la mousson. Quatorze corps ont été repêchés ces dernières heures, portant le bilan à 25 morts, a annoncé à l'AFP Franco Agudo, porte-parole de la défense civile.

Le chef de la police régionale Rene Pamuspusan a confirmé ce bilan dimanche, en précisant que six personnes étaient portées disparues et que 55 autres avaient été secourues. Les trois embarcations en bois équipées de balanciers assuraient la liaison entre le port d'Iloilo, sur l'île de Panay, et l'île de Guimaras.

Les deux premiers bateaux ont chaviré presque au même moment vers midi, amenant les autorités locales à interrompre les rotations. Les trajets ont repris dans l'après-midi et c'est alors que la troisième embarcation a fait naufrage. "Le vent a forci et les vagues se sont creusées d'un coup", a expliqué samedi aux journalistes Armand Balilo, porte-parole des garde-côtes.

Fréquents aux Philippines, les accidents maritimes sont le plus souvent dus à des normes de sécurité peu strictes, des contrôles laxistes et des navires surchargés. Les naufrages sont plus fréquents en milieu d'année, période où l'archipel est régulièrement balayé par les typhons.