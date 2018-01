© Copyright : DR

Un incendie s'est déclaré, lundi 8 janvier, sur la terrasse de la Trump Tower à New York, qui abrite le siège de la "Trump Organization", le conglomérat familial du président Donald Trump, faisant deux blessés dont un dans un état grave, a indiqué le département des sapeurs-pompiers de la ville.

L’incendie, qui a été maîtrisé par les pompiers, aurait été provoqué par un court-circuit dans le système de climatisation installé sur la terrasse de l’immeuble de 68 étages, situé en plein cœur du quartier de Manhatan, a précisé de son côté, Eric Trump, l’un des fils du président américain, dans un Tweet.

Selon les médias locaux, le président Donald Trump, qui dispose toujours d’une penthouse dans la Trump Tower, son principal pied-à-terre Newyorkais et sa résidence principale avant son élection à la Maison Blanche, était à Washington au moment de l’incident.

L’incendie a mobilisé plus de 80 sapeurs-pompiers et 26 unités d’intervention d’urgence, selon le porte-parole du département, Ken Reiley.

La Trump Organization est une grande compagnie américaine, détenue par le président Trump et sa famille, qui opère dans différents domaines aux Etats-Unis et à l’international, notamment le développement immobilier, l’hôtellerie, le tourisme, les tours résidentielles et les terrains de golfs.