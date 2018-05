Vidéo. Mauritanie: mise à niveau de la stratégie nationale de protection de l’enfance

Le ministère des Affaires sociales, de l’enfance et de la famille (MASEF) a organisé mardi un atelier pour la mise à niveau de la Stratégie nationale de protection de l’enfance (SNPE). Celle-ci est financée par l’Union européenne et bénéficie de l’assistance technique de l’ONG «Save The Children».