Vidéo. Mauritanie: les médecins grévistes en sit-in devant l’hôpital

Plusieurs centaines de médecins et spécialistes mauritaniens, en grève depuis plus d’un mois, ont organisé, mardi 5 juin, un sit-in de protestation devant le Centre hospitalier national (CHN), la plus importante et la plus ancienne formation sanitaire de Nouakchott. Les images.