Vidéo. Mauritanie: les effets du changement de la valeur faciale de l'ouguiya suscitent des débats

Plus de 3 semaines après le lancement de l'opération de démonétisation et de changement de base de l'ouguiya, le débat contradictoire continue entre ceux qui soutiennent la thèse d'une baisse de valeur à doses homéopathiques et la hausse des prix, et la banque centrale qui rejette ces allégations.