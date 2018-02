Vidéo. Mali: malgré la législation, plus de 8 femmes sur 10 victimes d'excision

Au Mali et en Guinée, entre 85% et 95% des femmes sont touchées par les mutilations génitales. Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, malgré un net recul, la pratique persiste.

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté