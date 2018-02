Vidéo. Mali. Lynchage d’un homosexuel: la réaction de la présidente de Wildaf

Suite au lynchage sauvage d’un jeune homosexuel à Bamako, au Mali, Bouaré Bintou Founè Samaké, Présidente de Wildaf Mali (Women in law and development in Africa) a réagi. Elle condamne cette violence et revient sur ce que dit la loi malienne en ce qui concerne l’homosexualité.

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté