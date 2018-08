Vidéo. Mali: l'opposition mobilise des milliers de manifestants

A l’appel de l’opposition malienne, des associations et mouvements de l’initiative "IBK doit partir", des milliers de personnes ont à nouveau battu le pavé à Bamako, samedi matin pour manifester et dénoncer "les irrégularités qui ont entaché ce second tour" de l’élection présidentielle au Mali.

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté