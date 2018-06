Vidéo. Mali: la marche de la Coalition pour l’alternance réprimée

La marche de la Coalition pour l’alternance au Mali a été sévèrement réprimée. Les unités de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale sont intervenues à coup de matraques et de gaz lacrymogène. On compte de nombreux blessés dans les rangs des dirigeants de l’opposition.

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté