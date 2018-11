Vidéo. Mali: la cola, une noix aux multiples vertus

© Copyright : DR

Au-delà de ses vertus aphrodisiaques et de ses nombreuses propriétés thérapeutiques, la noix de cola est aussi porteuse de valeurs culturelles et cultuelles au Mali et dans la sous-région ouest-africaine.

Lire et visualiser la suite sur notre site: le360afrique.com

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté