Vidéo. Mali: justice traditionnelle et cohésion sociale

Pour une paix durable au Mali, l’accès à la justice, particulièrement pour les victimes les plus vulnérables -femmes et mineurs- est fondamentale. La justice traditionnelle peut constituer un complément précieux à la justice moderne et contribuer à une meilleure cohésion sociale au Mali.

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté