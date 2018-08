Vidéo. Mali: IBK confirmé président pour un nouveau mandat de 5 ans

© Copyright : DR

La Cour constitutionnelle vient de confirmer les résultats du second tour de la présidentielle malienne. Le second mandat du président Ibrahim Boubacar Keita démarre le 04 septembre prochain et se termine le 03 septembre 2023.

Lire et visualiser la suite sur notre site: le360afrique.com

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté