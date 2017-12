Vidéo. Mali: comment les Bamakois préparent le réveillon

La page de 2017 sera bientôt tournée. Au Mali, musulmans et chrétiens, jeunes et vieux s’activent pour que la fin de l’année soit célébrée dans la joie et l’allégresse. Un aperçu des préparatifs de cette fête avec la caméra du le360 Afrique à Bamako.

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté