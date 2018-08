Vidéo. Mali: Bamako est sale, à qui la faute?

Bamako, la capitale malienne, surnommée jadis par "la coquette" pour sa propreté, est aujourd'hui l'une des villes les plus sales du continent. Ce reportage est édifiant et apporte des éclaircissements sur les raisons de cette situation qui interpelle tous les Bamakois, les autorités et Ozone-Mali.

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté