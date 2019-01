Vidéo. Luigi Di Maio, vice-Premier ministre italien, accuse la France d'appauvrir l'Afrique

La France a convoqué l'ambassadeur d'Italie à Paris à cause d'une déclaration fracassante (et non moins vraie) du vice-Premier ministre du gouvernement italien, à propos du Franc CFA, selon lui "un prolongement de la colonisation et un outil d'appauvrissement".

Par Mar bassine