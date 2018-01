© Copyright : capture d'écran

Le pétrolier iranien qui était en feu depuis sa collision avec un navire chinois au large de la Chine a été totalement dévoré par les flammes dimanche 14 janvier avant de sombrer, anéantissant tout espoir de retrouver des survivants parmi la trentaine de membres d'équipage.

Le tanker Sanchi, qui transportait 136.000 tonnes d'hydrocarbures légers (condensats), avait pris feu suite à sa collision le 6 janvier avec un navire de fret chinois. Les autorités chinoises minimisaient cependant les risques de catastrophe environnementale majeure après cet accident qui s'est produit à environ 300 kilomètres à l'est de la ville chinoise de Shanghai.

Le pétrolier comptait à son bord 32 membres d'équipage -30 Iraniens et deux Bangladais. Trois corps ont été retrouvés jusqu'à présent.

A la mi-journée dimanche, le navire "s'est subitement embrasé" et la totalité du bâtiment s'est retrouvé la proie des flammes, avec un panache de fumée s'élevant jusqu'à 1.000 mètres dans les airs, a expliqué le ministère chinois des Transports. Le ministère a publié des photographies montrant le pétrolier entièrement masqué par des volutes d'épaisse fumée noire.

Le navire a ensuite fait naufrage. "D'après les dernières nouvelles de l'Administration publique océanique, le Sanchi a coulé entièrement", selon l'agence officielle Chine Nouvelle.

Le porte-parole de l'équipe de secours mise en place par l'Iran a déclaré à la télévision d'Etat iranienne qu'il n'y avait plus d'espoir de retrouver des survivants. "Les membres d'équipage du navire ont été tués dans l'heure qui a suivi l'accident à cause de la puissance de l'explosion et des émanations de gaz", a dit Mohammad Rastad.

"Malgré nos efforts, il n'a pas été possible d'éteindre les flammes et de récupérer les corps à cause des explosions répétées et les émanations de gaz", a-t-il poursuivi. "Il n'y a aucun espoir de retrouver des survivants".

L'annonce de la mort des membres de l'équipage a suscité une explosion de colère et de chagrin parmi les dizaines de proches, amis et collègues des marins qui attendaient dans l'angoisse des informations sur leur sort au siège de la Compagnie nationale des pétroliers iraniens.

Des images de la télévision iranienne ont montré le ministre du Travail Ali Rabiei en larmes alors qu'il tentait de réconforter l'épouse de l'un des membres d'équipage, lui disant de "serrer son enfant dans ses bras" et "d'être forte".

Les secouristes chinois ont retrouvé samedi "la boîte noire" du pétrolier, qui se rendait en Corée du Sud.

Un journaliste de la télévision chinoise d'Etat CCTV, présent à bord d'un avion de l'Administration publique océanique, a expliqué qu'il avait vu les débris du Sanchi et du pétrole en feu, ainsi que des hydrocarbures répandus sur une zone de 10 kilomètres carrés. "La marée noire est très grave", a déclaré le journaliste cité par CCTV.

Mais la télévision a également cité un ingénieur de l'Administration océanique, Zhang Yong, qui minimise les craintes quant aux risques écologiques. "Il s'agit de brut léger, et ce type de marée noire a des conséquences bien moindres, comparé aux autres marées noires, car ce genre de pétrole est spécialement volatil. La majeure partie est partie dans l'atmosphère, alors il y a moins de conséquences pour l'océan", a déclaré M. Zhang. "Nous sommes en pleine mer, très loin d'endroits habités, alors l'impact pour l'homme devrait être minime".

Les efforts des secours s'étaient révélés particulièrement difficiles à cause des températures élevées (89 degrés Celsius) à bord du navire iranien, selon He Wanb, spécialiste de la société pétrolière chinoise Huade Petrochemical, cité par CCTV.