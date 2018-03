© Copyright : DR

Le célèbre couturier français, Hubert de Givenchy, est décédé à l’âge de 91 ans. C’est ce qu’a annoncé son compagnon ce lundi 12 mars à l’agence de presse AFP.

De son premier défilé en 1952 à son départ en 1995 de sa maison de couture Givenchy, vendue en 1988 au groupe LVMH, le couturier a marqué pendant quarante ans le monde de la mode par l'élégance de ses créations.

Une grande exposition a rendu hommage au travail d'Hubert de Givenchy en 2017 à la Cité de la dentelle et de la mode de Calais, dans le Nord, région d'où il était originaire.

La maison de couture a également rendu hommage à son fondateur dans un communiqué, saluant une "personnalité incontournable du monde de la haute couture française, symbole de l'élégance parisienne pendant plus d'un demi-siècle. Aujourd'hui encore, son approche de la mode et son influence perdurent. (...) Son œuvre demeure aussi pertinente aujourd'hui qu'alors".

Sa muse, Audrey Hepburn, fut dès 1953 l'égérie de sa maison de couture et son amie jusqu'à la mort de celle-ci, 40 ans plus tard. La célèbre robe noire, d’Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany’s fait d’ailleurs partie de ses plus belles créations.