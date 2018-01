Vidéo. La France et Paris confrontés aux périls des crues et des inondations

© Copyright : DR

Saturés par une pluviométrie abondante et par les eaux de la fonte de neige, les rivières et fleuves inquiètent en France, à l'image de la Seine, dont le niveau a été mesuré, ce mercredi, à +5,24 mètres et devrait atteindre jusqu’à +6 mètres.