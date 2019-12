Vidéo. Kenya: un immeuble de six étages à Nairobi s'effrondre, 45 familles prises au piège

Un immeuble de six étages situé dans le domaine Tassia, dans l'île d’Embakasi, quartier dans l'est de la capitale kényane Nairobi, s’est effondré dans la matinée du vendredi et plusieurs occupants sont restés coincés à l’intérieur, rapportent les médias locaux citant les autorités et les secours.