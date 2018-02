© Copyright : AFP

Les recherches pour retrouver l'avion de ligne qui a disparu avec 66 personnes à bord dans une zone montagneuse de l'Iran ont repris lundi 19 février dans des conditions météorologiques encore difficiles.

Le mauvais temps qui avait poussé les autorités à suspendre les opérations pendant la nuit continue d'entraver les efforts déployés pour retrouver l'ATR 72 de la compagnie Aseman Airlines.

Parti de Téhéran dimanche matin avec 66 personnes à bord, le bimoteur à hélices assurait la liaison entre la capitale et Yasouj, à environ 500 km au sud. Il a disparu des écrans radars pendant une tempête de neige dans la région des monts Zagros en début de matinée alors qu'il approchait de sa destination. Les autorités estiment que l'avion s'est écrasé, et tous ses passagers sont présumés morts.

Selon la télévision d'Etat, quatre hélicoptères déployés à l'aube ont dû revenir à leur base du fait d'une visibilité très réduite. Dans ces conditions, les équipes de secours "mènent leur recherche à pied, et jusqu'à présent, ils n'ont rien trouvé", a déclaré à l'agence ISNA un responsable du Croissant-Rouge iranien.

Selon les autorités, plusieurs centaines de secouristes de montagne et de chiens sont déployés à des altitudes pouvant monter jusqu'à 4.500 mètres, dans la zone du mont Dena, lieu présumé du crash.

Le Bureau (français) d'études et analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) a annoncé l'envoi de trois "enquêteurs" et "conseillers techniques" devant aider l'enquête diligentée par les autorités iraniennes pour déterminer les causes de l'accident. Ils sont attendus lundi soir à Téhéran.

Aseman Airlines a été ajouté en décembre 2016 sur la liste noire des compagnies aériennes interdites dans l'Union européenne. C'est l'une des trois seules compagnies aériennes interdites nominativement dans l'espace aérien européen (les 190 autres le sont en raison de restrictions frappant leur pays d'origine).

Par le passé, l'Iran a accusé les États-Unis de mettre en danger son système de transport aérien du fait des sanctions commerciales américaines visant la République islamique et que Téhéran juge contraires au droit international.

Dans un document de travail adressé en 2013 à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), organe émanant des Nations unies, l'Iran écrit que les sanctions américaines empêchent le pays d'acquérir "des pièces, des services et de l'assistance indispensables en matière de sûreté aérienne".

L'industrie du transport aérien en Iran a été soumise à partir de 1995 à un embargo américain empêchant les compagnies d'acheter des avions civils ou des pièces détachées et les forçant à clouer au sol une partie de leur flotte. Avec la crise provoquée à partir de 2003 par la question nucléaire iranienne, sont venues s'ajouter des sanctions commerciales supplémentaires des États-Unis, mais aussi de l'Union européenne et des Nations unies.

L'accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015 par l'Iran et le Groupe des six (Allemagne, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) a permis de lever une partie de ces mesures en échange de garanties apportées par la République islamique pour prouver qu'elle ne cherche pas à se doter de l'arme atomique.

A la suite de cet accord, Aseman Airlines a conclu en juin 2017 avec l'avionneur américain Boeing portant sur l'achat de 30 appareils de type 737 MAX pour un montant de 3 milliards de dollars (2,4 milliards d'euros). Cet accord pourrait néanmoins être rendu caduc si le président des États-Unis Donald Trump décide de réimposer les sanctions américaines levées au titre de l'accord de 2015 comme il a menacé de le faire.

L'Iran a été endeuillé par une succession de catastrophes aériennes depuis 2003. Le dernier accident majeur dans le domaine de l'aviation civile remonte à 2014 lorsque 39 personnes ont trouvé la mort dans le crash d'un Antonov 140.