Vidéo. Gabon: l'accueil d'Ali Bongo à son arrivée à Libreville

© Copyright : DR

Après des mois d'absence, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) fin octobre et en convalescence au Maroc depuis, est arrivé samedi à Libreville, où une foule de sympathisants est venue l'accueillir et surtout le voir, "en chair et en os".