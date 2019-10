© Copyright : DR

La diaspora algérienne de San Francisco, Californie du Nord, rend hommage aux détenus d’opinion en Algérie à Civic Center. Images.

Parmi les détenus d’opinion honorés à San Francisco, figurent Karim Tabou, coordinateur national de l’Union démocratique et sociale (UDS), parti non agréé, et ex-Premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS), arrêté le 11 septembre dernier devant son domicile à Douéra, Alger, pour des chefs d’inculpation aussi farfelus les uns que les autres, tel «l’atteinte au moral de l’armée».

Lakhdar Bouragaa, vétéran de la guerre d’indépendance, également membre fondateur du FFS, figure également parmi les victimes de la purge opérée par le régime vert-kaki dans les rangs de l’opposition.

Pareille initiative mérite d’être généralisée à d’autres contrées, pour montrer le visage hideux de la dictature militaire algérienne.