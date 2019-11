Vidéo. Crise malienne: faut-il faire appel à l'armée Russe?

Malgré la présence de plusieurs forces étrangères au centre et nord du pays pour la gestion de la crise, les positions des forces armées maliennes font toujours l'objet d’attaques meurtrières. De plus en plus de Maliens estiment qu'il faut faire appel à la Russie.

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté