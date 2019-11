© Copyright : DR

Si le Marocain a droit à 4.000 euros par année, le Tunisien, 1730 euros, l’Algérien, lui, doit se contenter d’uniquement 100 euros pour s’offrir un voyage à l’étranger! Une misère qui lui suffit à peine pour s’offrir deux nuitées dans un hôtel respectable! Encore lui faut-il s’escrimer dur aussi pour décrocher cette très modique dotation touristique auprès des banques, qui généralement rechignent à la lui accorder, faute de provisions en devises, quand ce n’est pas pour des raisons de clientélisme, voire de corruption.

عنابة: البنوك ترفض منح المنحة السياحية للمواطنين رغم أنها لا تتجاوز 100 أورو! pic.twitter.com/ZhjlM3EmuU — EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) November 22, 2019

Cette situation ubuesque où se trouve le (pauvre) citoyen algérien n’inquiète toutefois pas le nouvel homme fort de l’Algérie, le Généralissime à l’ego hypertrophié, Ahmed Gaïd Salah, qui aime tant présenter son pays comme «puissance régionale»!



Pris entre le marteau des diktats de l’inamovible oligarchie vert-kaki, aux manettes depuis l'Indépendance en 1962, l'hémorragie financière persistante et le malaise social grandissant, avec ce que cela comporte d’incidences sur le pouvoir d’achat, aujourd'hui plus que jamais érodé, le citoyen algérien ne peut désormais même pas se permettre d'"aller voir ailleurs" pour changer d'air et mieux respirer!

Dur, dur, d’être Algérien!