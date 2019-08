Vidéo. Algérie: voici pourquoi tous les accès à la capitale sont bloqués ce dimanche

Les autorités algériennes ont bloqué tous les accès à Alger avec des barrages filtrants, tentant ainsi d'empêcher l'entrée des retraités et des radiés de l’armée algérienne. Sur les routes, les heurts entre ceux-ci et les gendarmes auraient d'ores et déjà fait des blessés par balles en caoutchouc.

Par Karim Zeidane