Vidéo. Algérie: quand l’ancien Premier ministre Sellal crie son innocence et supplie le président du tribunal

De gauche à droite: Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.

En attendant le verdict final, la parole a été donnée ce lundi 9 novembre aux anciens Premiers ministres et ministres impliqués dans le procès de affaires des usines de montage automobile. Sellal, presque en sanglot, a plaidé non coupable et et supplié le président du tribunal de l’innocenter.

Par Karim Zeidane