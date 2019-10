© Copyright : DR

Le Général Gaïd Salah veut imposer, manu militari, (sa) présidentielle à son peuple. Ses concitoyens lui ont répondu niet.

Les capacités de l’actuel homme fort de l’Algérie à faire l’événement sont intactes. La volonté du peuple pour le contrer dans ses visées opportunistes et hors propos est aussi inébranlable.

Le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, veut imposer une élection présidentielle dont il a fixé la date (12 décembre 2019).

Mais les Algériens ne sont pas dupes. Ce vendredi 4 octobre, à l’occasion de 33e jour de contestation, ils lui ont fait savoir leur désapprobation, leur colère…

Et c’est ainsi que, sachant fort bien que le général a abattu ses dernières cartes et qu’il ne lui reste plus d’autre alternative que de plier bagage (selon leurs déclarations), ils l’ont ainsi interpellé de la sorte: «Bye bye Gaid Salah, cette année il n'y aura pas de vote».

الشعار الجديد

"باي باي قايد صالح هاذ العام ماكانش الفوط"

Le nouveau slogan du vendredi « Bye bye Gaid Salah cette année y’a pas de vote »#الجزائر#الجمعة33#Alger#Algerie#Vendredi33 pic.twitter.com/myyukPj0wA — Khaled Drareni (@khaleddrareni) 4 octobre 2019

Un nouveau slogan désormais brandi par les Algériens pour signifier au général Ahmed Gaïd Salah qu’il est plus que jamais persona non grata.