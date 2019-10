© Copyright : DR

Les Robocops surarmés de la police algérienne ont procédé à l’interpellation de 100 étudiants ce mardi au centre d'Alger, qui marque le 33è jour des manifestations estudiantines contre la dictature vert-kaki.

Rien ne semble pouvoir arrêter les étudiants algériens dans leur combat héroïque pour déboulonner le régime vert-kaki, aux manettes depuis l'Indépendance de l'Algérie, en 1962. Ni les bastonnades, les gaz lacrymogènes, ni ces mesures restrictives drastiques de la liberté de mouvement imposées par le chef d’état-major de l’armée, le général Ahmed Gaïd Salah, dans la tentative féroce mais désespérée de stopper les manifestations anti-régime.

Alger: les forces de répression n'épargnent même pas les femmes!

«Une centaine d’interpellations au minimum au centre d’Alger, square Port-Saïd, place des Martyrs et rue Belmhidi», alerte un confrère algérien, sur son compte Twitter. Et d'ajouter: «La police réprime à la rue Belmhidi et disperse violemment la manifestation».

Les images provenant ce mardi matin du centre d’Alger suffisent à montrer l’ampleur de la violence avec laquelle la manifestation des étudiants est affrontée par la police à la botte du Général. Cette dernière n’en est pas toutefois venue à bout de la détermination des étudiants, qui ont réussi à déjouer le siège sécuritaire imposé autour de la capitale, pour réaffirmer leur rejet du simulacre d ‘élection présidentielle fixée au 12 décembre prochain et réitérer leur revendication de voir partir tous les résidus du régime vert-kaki, en vue de l’instauration d’un État civil réellement démocratique et populaire.