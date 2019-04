Vidéo. Afrique de l'Ouest: à Bamako, élus et médias invités à prendre conscience de la gouvernance minière

© Copyright : DR

A Bamako, les élus nationaux et locaux, les médias et les chercheurs de 6 pays d’Afrique de l’Ouest et du Nord viennent de boucler une session d’échanges d’expériences sur la gouvernance des ressources minières et minérales en Afrique de l’Ouest.

Lire la suite de l'article sur: le360afrique.com

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté