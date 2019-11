Panique générale à l'aéroport Amsterdam-Schipol, à cause de cette fausse alerte.

Un pilote d’Air Europa a activé par erreur une alarme de détournement d’avion dans la soirée de mercredi 6 novembre à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol. La compagnie espagnole s’excuse pour cette fausse alerte qui a suscité un réel désarroi.

Alors qu’il s’apprêtait à décoller de l’aéroport Amsterdam-Schiphol, à destination de Madrid, une malencontreuse erreur a fait que le commandant de bord active (plutôt) l’alerte de détournement d’avion! Une importante opération des secours et des forces de la police militaire se déclenche, à la faveur d’une panique générale enregistrée aussi bien sur le tarmac qu’à l’intérieur d'Amsterdam-Schipol, l'un des plus importants aéroports internationaux.

Selon BTMV, qui rapporte l’information, l’incident est survenu à bord d’Air Europa (compagnie espagnole), où se trouvaient pas moins de 27 passagers qui ont peut-être vécu ce jour-là le pire cauchemar qui leur a jamais été donné de subir.

La police militaire, chargée des ports et aéroports, avait indiqué plus tôt dans la soirée de mercredi intervenir en raison d'une "situation suspecte" à bord d'un avion à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam. Elle avait ensuite rapporté que les passagers et les membres de l'équipage avaient pu descendre de l'appareil "en toute sécurité".



Plus de peur que de mal, finalement.