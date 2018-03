Union africaine. Libre échange: l'échec annoncé d'un sommet

Alors que l'on pensait acquis l'accord de libre-échange continental, voilà que le Nigeria estime que la concrétisation est prématurée et qu'il faut davantage de concertation. Buhari ne se rend plus à Kigali, l'Ougandais Yoweri Museveni, non plus, paraît-il.

Par Mar bassine