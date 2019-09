Tunisie. Présidentielle: véritable coup de tonnerre avec Nabil Karoui au second tour

Alors qu'il est en prison, le publicitaire et magnat de médias, Nabil Karoui est donné par des agences de sondages comme l'un des deux candidats devant aller au second tour. Alors que le Premier ministre, Youssef Chahed a été d'ores et déjà écarté.